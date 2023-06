SP75 Avvocatella, il Comitato Civico Dragonea: "Strada killer per gli animali selvatici"

Purtroppo, dopo la lunga sequela di investimenti di volpi, è stato travolto e ucciso anche un tasso, sulla strada provinciale 75 Avvocatella, all’altezza del curvone che conduce a Padovani di Dragonea. A renderlo noto, il Comitato Civico Dragonea: "Abbiamo subito proceduto a segnalarlo alle forze dell’ordine e all’Asl di competenza. - fanno sapere dal Comitato - La segnaletica stradale purtroppo è poco efficace se si utilizza uno stile di guida imprudente e se continua questo andazzo ci troveremo di fronte altre storie simili a queste. Oltre all’illuminazione dell’arteria è opportuna una forte dose di prudenza alla guida e soprattutto senso civico. Come associazione, questo comportamento lo esortiamo davvero da molto tempo".

Un ringraziamento a quanti si sono adoperati subito con la segnalazione, affinché quella carcassa fosse rimossa, visto che avrebbe potuto facilmente provocare qualche incidente perché giacente proprio al centro della carreggiata e fuori dalla visuale poiché in curva. Un grazie particolare all’Asl che ha provveduto alla rimozione della carcassa e alla polizia locale di Vietri sul mare che subito ha recepito il particolare pericolo per la circolazione e ai carabinieri, sempre disponibili nell’accogliere le nostre istanze. Una sola parola, dunque: prudenza, cari amici, per la sicurezza propria e degli animali selvatici che di certo non possono essere estradati dal proprio habitat.