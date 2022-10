Sproporzione tra patrimonio e reddito per un detenuto: confiscate ville, auto e moto per oltre 800mila euro

La Polizia giudiziaria in servizio presso la Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito una confisca per sproporzione, come disposto dal tribunale di Salerno, nei confronti di M.P. e di soggetti a lui collegati, con le accuse di reati in materia di stupefancenti commessi prevalentemente a Sant'Egidio del Monte Albino. Da mirati accertamenti sull'uomo sottoposto ai domiciliari per tentato omicidio e detenzione di armi, è emersa una sproporzione tra il valore del patrimonio detenuto ed il reddito dichiarato.

La confisca

I beni sottratti al condannato consistono in 4 ville, di cui tre ad Ascea e una a Pagani, insieme a due auto e una moto per oltre 800mila euro, somma che si aggiunge all'ammontare del denaro già confiscato in esecuzone di un provvedimento del 2015, riguardante tre conti bancari e un deposito titoli su cui erano giacenti disponibilità finanziarie per oltre 250mila euro.