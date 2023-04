Controlli straordinari ad Eboli: scattano un sequestro e una denuncia

Eboli al setaccio, mercoledì, quando sono stati effettuati servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal Questore di Salerno e finalizzati al contrasto dei fenomeni di illegalità collegati alla prostituzione, allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai reati predatori e al contrasto dell’immigrazione clandestina.

Il bilancio

In particolare, nel corso delle attività degli agenti del Commissariato di Battipaglia, con l’aiuto di 2 nuclei del reparto Prevenzione Crimine Campania e 1 unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza, sono stati controllati 201 persone e 7 veicoli, con 8 posti di blocco. E' stato eseguito, dunque, un sequestro, una perquisizione ed è scattata la denuncia per un cittadino italiano per "porto di armi od oggetti atti ad offendere". Il monitoraggio continua.