"Piano Comunale Protezione Civile": convegno dei vigili del fuoco a Sarno

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno, con il via libera del sindaco di Sarno Giuseppe Canfora e dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno, ha organizzato per il 16 novembre, dalle 14.30 alle 19.30, un convegno sul tema “Il Piano Comunale di Protezione Civile - Strumento di pianificazione e supporto alle attivita? di soccorso” che si terrà presso il teatro comunale De Lise.

L’incontro

Il convegno e? parte integrante di un programma di esercitazioni nazionali programmate dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco in Campania, nel periodo 15-18 novembre 2022, per il quale e? stato scelto il tema di un’emergenza idrogeologica che simula gli eventi storici gia? avvenuti nel 1998 con le frane di Sarno, Quindici (AV), San Felice a Cancello (CE), e per Benevento gli allagamenti nell’ area di esondazione del fiume Calore ( 2015). Si coglierà l’occasione dell’esercitazione per fare, durante il convegno, un focus sul delicato ed importante ruolo che riveste l’informazione alla popolazione sul Piano di protezione civile, con particolare attenzione ai rischi del territorio di Sarno e all’attivita? di soccorso svolta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel sistema di Protezione Civile. Il convegno e? aperto alla popolazione ed al mondo tecnico professionale in quanto “in accordo con il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno, e in applicazione delle intese di collaborazione su temi di interesse comune, e? stato accreditato per il rilascio di crediti formativi professionali”. Le relazioni saranno tenute dai maggiori esponenti del sistema di Protezione Civile e del mondo tecnico-professionale.