Covid-19: balzo dei contagi a San Severino e Pagani, altri casi in sei comuni

Nuovo balzo dei contagi nei comuni salernitani. Sale a quota 438 il numero dei contagiati a Pagani, dove nelle ultime ore sono stati rilevati altri 35 casi positivi; altri 21, invece, a Pellezzano, dove il totale è di 122 con 37 guariti. A San Cipriano Picentino sono emersi altri 6 contagi su 55 totali, 12 i guariti; 2 i cittadini risultati positivi al tampone a Capaccio, dove il totale dei casi è di 52 con 87 persone in quarantena fiduciaria; 1 nuovo caso positivo sia ad Amalfi (43 totali, 6 guariti) che a Giffoni Sei Casali (61 totali di cui 18 ricoverati in Rsa, 1 guarito); altri 11 a Minori su 78 complessivi (4 nuovi guariti).

Valle dell’Irno

Record a Mercato San Severino con altri 16 positivi. Sono: i coniugi Vincenzo Iannone e Carmela Caccavo, residenti nella frazione Acquarola, sono in isolamento domiciliare presso la propria abitazione; i signori Michele Pecoraro, Annamaria Siani e Vincenzo Pecoraro, appartenenti allo stesso nucleo familiare e residenti nella frazione Piazza del Galdo, sono in isolamento domiciliare presso la propria abitazione; i signori Francesco La Mura, Antonella Longobardi, Nicola La Mura, Giovanni La Mura e Ciro La Mura, appartenenti allo stesso nucleo familiare e residenti nella frazione San Vincenzo, sono in isolamento domiciliare presso la propria abitazione; 2 coniugi, residenti nella frazione Oscato, sono in isolamento domiciliare presso la propria abitazione; un cittadino, residente nella frazione Pandola, è in isolamento domiciliare presso la propria abitazione; un cittadino, residente nella frazione Costa, è ricoverato presso l'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno; un cittadino, residente nella frazione Spiano, è in isolamento domiciliare presso la propria abitazione;un giovane cittadino, residente a Sapri e domiciliato al Capoluogo, è in isolamento domiciliare presso la propria abitazione.