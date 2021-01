Covid-19, tecnico positivo a Scala: chiusi gli uffici comunali

A partire da oggi, in via precauzionale, gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico per sanificazione degli ambienti, poiché oggi è stato accertato che il tecnico, non residente nel Comune di Scala, che ha partecipato ad una riunione, tenutasi nell'Ufficio Tecnico il giorno 14 gennaio scorso, è risultato positivo al Covid 19.

I presenti

A tale riunione hanno partecipato il sindaco Luigi Mansi, i tecnici comunali Pagano e Di Matteo e il segretario comunale, che si sono posti volontariamente in quarantena fiduciaria ed hanno effettuato il tampone preso l’Usca Costa d’Amalfi, il cui esito è atteso in giornata. Il prossimo sabato (23 gennaio 2021) si sottoporranno nuovamente al tampone insieme a tutti i dipendenti del Comune di Scala. Gli uffici comunali, salvo imprevisti, riapriranno regolarmente al pubblico, il prossimo lunedì 25 gennaio.

Il commento

Il sindaco Mansi rassicura: “Ho adottato tutte le misure precauzionali e preventive a tutela della salute dei dipendenti comunali e della nostra comunità e pertanto vi chiedo di non allarmarvi, la situazione è assolutamente sotto controllo e, soprattutto gli animi sono sereni. Ho ritenuto opportuno farvi questa personale comunicazione nelle more del rapporto di trasparenza che ho sempre adottato in tutte le situazioni”.