Covid a Salerno: classe della scuola "Lanzalone" in quarantena, il gruppo "Sì Dad" incontra Fortini

Nella giornata di ieri, presso la sede della Giunta Regionale della Campania in Via Santa Lucia, gli amministratori del Gruppo “Genitori Salerno Sì Dad” hanno incontrato l’Assessore Regionale alla Scuola Lucia Fortini. Nel corso della riunione, l’ingegnere Antonio Ilardi e l’avvocato Mary Buono hanno espresso la preoccupazione di migliaia di genitori aderenti al Gruppo per l’affrettata decisione, assunta dal Governo nazionale, relativa al rientro in presenza degli studenti di tutti i cicli scolastici, che sta provocando, in tutto il Paese, migliaia di contagi e di quarantene nonché gravi difficoltà di gestione dell’attività didattica.

Le critiche

I due esponenti del gruppo hanno rappresentato il proprio disappunto per le “numerose quanto immotivate revoche, determinate da evidenti lacune della normativa di riferimento nazionale, della DDI precedentemente concessa a studenti per condizioni di fragilità proprie o di conviventi”. Con l’occasione hanno, altresì, manifestato la necessità che le scuole “utilizzino la pausa estiva per adottare ogni misura utile ad assicurare una ripresa dell’attività didattica in presenza in condizioni di totale sicurezza sanitaria, senza disperdere l’esperienza fin qui acquisita con la didattica a distanza, che potrà ancora risultare estremamente preziosa ad integrazione del percorso ordinario di studi nonché in circostanze straordinarie legate o meno all’evoluzione dell’emergenza pandemica”. A tal fine, hanno richiesto “l’urgente potenziamento delle linee di trasmissione dati degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con particolare riferimento alla condizione di contemporanea connessione di tutte le classi”. Ilardi e Buono hanno, infine, espresso l’auspicio che “la Regione definisca un protocollo univoco di pulizia e sanificazione degli istituti scolastici, mutuando le linee guida regionali per le strutture alberghiere, avvalendosi, ove possibile, per l’effettuazione delle attività anche dei percettori del reddito di cittadinanza. L’Assessore alla Scuola della Regione Campania Lucia Fortini ha ascoltato con estrema sensibilità le istanze rappresentate e si è mostrata aperta al confronto relativamente ai temi discussi”.

Il virus nelle scuole

Intanto, a causa di un caso di positività, oggi una classe della scuola media statale “Giovanni Lanzalone” è stata messa in quarantena, in attesa dello svolgimento di tutte le misure previste dai protocolli sanitari.