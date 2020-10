Covid-19: contagio in una scuola dell'infanzia a Postiglione, altri 12 a Pagani

Un caso positivo da Covid-19 è stato accertato tra il personale della scuola dell’infanzia nel comune di Postiglione. A comunicarlo è l’amministrazione comunale sui social. Per questo a partire da domani (lunedì 26 ottobre) l’istituto scolastico resterà chiuso in attesa di operazioni di sanificazione e necessari controlli su personale ed alunni. “La situazione è totalmente sotto controllo e si sta operando in stretta collaborazione con il dipartimento dell’Asl”.

Intanto aumentano ancora i contagi nel comune di Pagani, dove i nuovi contagi sono 12; 130, invece, le persone domiciliare; 44 i guariti e 3 i decessi.