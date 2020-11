Covid-19, 2.729 nuovi casi positivi e 49 morti in Campania: il bollettino

Sono stati registrati 2.729 nuovi contagi in Campania, di cui 2.461 asintomatici e 268 sintomatici su 22.007 tamponi effettuati ieri. Lo comunica l'Unità di crisi della Regione Campania. Nella nostra regione, in totale, sono 151.671 i positivi su 1.552.810 casi analizzati. Nelle ultime 48 ore, sono morte 34 persone: in totale, la Regione ne segnala 49 ma precisa che 15 sono decedute in precedenza e registrate ieri, in seguito ad accertamenti.

Ecco il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 186

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti letto Covid e Offerta privata)

Posti letto di degenza occupati: 2.164