Covid-19: un decesso e nuovi casi in sette comuni, tra cui un medico di base

Il dottore era già in quarantena dalla serata di mercoledì 27 gennaio, in quanto era entrato in contatto con un suo assistito risultato poi positivo. I familiari si sono sottoposti a tampone che ha dato esito negativo, ma rispetteranno la quarantena

Aumentano i casi positivi da nord a sud della provincia di Salerno. Nel comune di Scala, in Costiera Amalfitana, è risultato positivo al Covid-19 il medico di base Basilio Cretella. Il dottore era già in quarantena dalla serata di mercoledì 27 gennaio, in quanto era entrato in contatto con un suo assistito risultato poi positivo. Dal Comune “si sta già provvedendo al tracciamento dei contatti, a tal proposito si chiede di segnalare al sindaco, chiamando al numero 338 6151732 chi è entrato in contatto con il dottore Cretella nel solo pomeriggio di mercoledì 27 gennaio”. I familiari si sono sottoposti a tampone che ha dato esito negativo, ma rispetteranno comunque la quarantena fiduciaria.

Gli altri comuni

Un decesso e 20 nuovi positivi sono stati accertati ad Eboli; 15 contagi a Pagani (70 totali); 11 a Giffoni Sei Casali (33); 4 a Montecorvino Rovella (37); 4 a Pellezzano (si tratta di Napoli Agostino, residente in Via Nofilo a Cologna, Carbone Nicola, residente in Via Grillo a Capezzano, un cittadino residente in Cologna, un cittadino residente in Capezzano, per 73 complessivi); 2 ad Atrani (5); 1 a Positano (%).