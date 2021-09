Covid killer a Lustra, muore un'anziana di 72 anni: il ricordo del sindaco

La donna, per anni, è stata responsabile dell’Ufficio Anagrafe del Comune

Nuova vittima del Covid-19 in provincia di Salerno. Si tratta di un’anziana di 72 anni, residente a Lustra, per anni responsabile dell’Ufficio Anagrafe del Comune.

Il cordoglio

A comunicarne il decesso il sindaco Luigi Guerra: “Oggi ci lascia una grande donna. Lustra perde un pezzo della sua Storia. Tutti noi saremo orfani della sua gentilezza e cordialità. La ricorderemo per la sua disponibilità, quando si ci recava all’ufficio anagrafe oppure vedendola arrivare a casa per la notifica di atti. Una persona buona nell’anima, Nonna, Mamma e soprattutto Lavoratrice esemplare, che pur se in pensione da tempo era sempre disponibile a darci una mano. Purtroppo questo maledetto Virus, che ha cambiato le nostre abitudini e il nostro modo di vivere, ha prevalso strappando alla nostra comunità la cara Alba. Il pensiero di cordoglio è rivolto a tutti i suoi familiari”.