Covid nel salernitano: positivi a Paestum e Castellabate, il report dei Comuni

Il Covid non arretra: boom di contagi a Capaccio Paestum (ben 10) e altri 2 a Castellabate, si registrano nuovi positivi. Due casi positivi anche a Cetara.

Il report

Nella città dei templi si registra la situazione piuù critica: oltre i 10 nuovi positivi, ci sono in totale 100 persone contagiate dal Covid e 115 in quarantena fiduciaria. I nuovi guariti sono 2. "Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl ha comunicato - spiega l'amministrazione comunale attraverso un post pubblicato su Facebook - ha comunicato la negativizzazione di 2 concittadini e la positività di altri 2. Vista la situazione molto delicata in cui ci troviamo, invitiamo tutti alla massima prudenza, rispettando appieno le regole fondamentali per evitare la diffusione del virus: evitare assembramenti, indossare sempre la mascherina e rispettare il distanziamento interpersonale".