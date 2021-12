Covid-19: nuovi contagi nei comuni, ci sono altri due carabinieri. E Perdifumo ricorda Don Matteo Mpampanye

Aumentano i casi positivi nei comuni salernitani. Altri tre sono stati rilevati a Sanza: si tratta di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. A questi si aggiungono i risultati dei tamponi effettuati sui carabinieri della locale Stazione, che hanno riscontrato la positività di altri due militari che si aggiungono al comandante della stazione, già risultato positivo ed in isolamento domiciliare. Al momento quindi i casi di positività totali a Sanza sono 16. E ancora: 8 contagi sono stati registrati ad Eboli per un totale di 53 persone positive; 2 a Bracigliano (4 totali)

La commemorazione

Intanto, ad un anno dalla tragica scomparsa di Don Matteo Mpampanye, la comunità di Perdifumo si prepara a commemorarlo. E’ in programma per sabato 4 dicembre, presso la chiesa di San Sisto, una Messa in suffragio per ricordare la figura del sacerdote, molto amato dalla sua comunità.