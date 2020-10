Caso covid all'ospedale di Battipaglia: negativo al test, ma poi risulta contagiato. Ora è in Terapia Intensiva

Nuovo contagio presso l'ospedale di Battipaglia. Venerdì è giunto al nosocomio un paziente cardiopatico con difficoltà respiratoria: sottoposto al sierologico, è risultato negativo al Covid-19, pertanto con i dispositivi di sicurezza, è stato sottoposto ad una radiografia del torace. Dall'esame, tuttavia, è emersa una polmonite bilaterale.

Parla la sindaca

"Ovviamente è stato subito trasferito in area Covid e sottoposto al tampone: attualmente è ricoverato in terapia intensiva e sono state avviate le opere di sanificazione nel reparto di Radiologia - ha detto la sindaca Cecilia Francese - Ringrazio la collega che ha messo in atto tutte le precauzioni nonostante la negatività del sierologico. I posti letti in terapia intensiva iniziano a scarseggiare: dobbiamo munirci di mascherine, lavare le mani e rispettare le distanze, senza abbassare la guardia".