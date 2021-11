Covid-19, superata quota 100 contagiati a Nocera Superiore: stretta sui controlli

La curva Covid sfonda il muro dei 100 contagi a Nocera Superiore. Il dato, aggiornato a stamane dopo un crescente innalzamento registrato nell’ultima settimana, è stato al centro del briefing convocato dal sindaco, Giovanni Maria Cuofano, con il Comandante della Polizia Locale, Paolo Prudente, ed il Responsabile di Area incaricato della raccolta dei rifiuti speciali conferiti dai nuclei familiari risultati positivi.

I controlli

Tra le misure disposte, al termine dell’incontro, una stretta sui controlli, ancor più con l’avvicinarsi delle festività natalizie, per rafforzare la vigilanza in merito all’utilizzo della mascherina, al rispetto delle regole nei luoghi pubblici e negli esercizi commerciali. Un dispositivo, quello chiesto dal primo cittadino, che va nella direzione delle linee-guida del Decreto Super Green Pass firmato dal Ministro dell’Interno Lamorgese e che dispone nuovi presidi di controllo alla luce della Variante Omicron.

Il commento

“Se non vogliamo tornare indietro, dobbiamo continuare a tenere alta la soglia di attenzione – spiega Cuofano – altrimenti il rischio è quello di ritrovarci nelle stesse condizioni che abbiamo vissuto un anno fa in piena pandemia. Ne siamo usciti resistendo al virus con sacrificio, senso di responsabilità ed attenzione: ora non dobbiamo abbassare la guardia. Il nostro monitoraggio dei contagi non si è mai arrestato, ma abbiamo sempre tenuto la situazione sotto stretta sorveglianza in raccordo con l’Asl, i medici di base, le scuole. Con l’avvicinarsi delle festività – conclude il sindaco – e, quindi, con l’aumento di presenze nei luoghi pubblici e nelle attività commerciali, va tenuta alta la soglia di attenzione per non disperdere gli sforzi compiuti sino ad oggi” .