Capriglia, il convento resta ancora chiuso a causa del Covid

Resta ancora chiuso a causa del Covid, il convento delle suore a Capriglia di Pellezzano. A renderlo noto, il parroco don Luigi Pierri: "La santa messa delle ore 8 del mattino dalle Suore è momentaneamente sospesa e quella della domenica delle ore 8.30 sarà celebrata alle ore 9 in parrocchia.

L'appello

"Prego vivamente di non far visita alle Suore per nessun motivo. - ha ribadito don Luigi - Sosteniamole con la preghiera e, per chi vuole, con qualche telefonata".