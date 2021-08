Covid-19: 186 nuovi contagi ed altri 9 decessi in Campania, il bollettino

Il dato, tuttavia, non può far tirar un sospiro di sollievo in quanto è emerso da appena 5.196 tamponi effettuati ieri

Sono 186 i nuovi contagi in Campania. Il dato, tuttavia, non può far tirar un sospiro di sollievo in quanto è emerso da appena 5.196 tamponi effettuati ieri. Otto, purtroppo, i nuovi decessi nelle ultime 48 ore ed un'altra vittima è stata conteggiata ieri seppur registrata in precedenza.

Ecco il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 18

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 366

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.

