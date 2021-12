Covid-19: nuovi contagi a Siano, casi nelle classi di Centola e San Giovanni a Piro

Altri contagi nel salernitano. In particolare, 3 nuovi casi sono stati registrati a Siano, mentre resta alta l'attenzione nelle scuole di Centola.

Il punto della situazione

Nella cittadina cilentana, infatti, tamponi per la classe I della primaria e per la seconda media, dopo la rilevazione di 4 positivi nella classe primaria e 2 nella secondaria, di cui un alunno domiciliato a Camerota. Contagiato anche un alunno nella 4° elementare e uno nella 5° elementare di Caprioli. Nel complesso, in ogni caso, i contagi a Centola scendono a quota 31.

Il caso a San Giovanni a Piro

Nelle ultime settimane nei plessi dell’IC Teodoro Gaza di San Giovanni a Piro, si sarebbero verificati diversi casi di positività al Covid-19 che hanno comportato l’adozione di provvedimenti di isolamento domiciliare ed il ritorno alla didattica a distanza. Tempestive e puntuali sono state le comunicazioni da parte del dirigente scolastico, Corrado Limongi, che si è prontamente attivato per garantire agli alunni coinvolti di continuare il percorso didattico anche a distanza.

Parla il capogruppo d’opposizione, Sandro Paladino