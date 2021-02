Covid-19: nuovi contagi in 8 comuni, torna la dad in altre scuole del salernitano

In particolare, positività tra i banchi a Teggiano ed Atena Lucana, mentre sono risultati contagiati altri cittadini in provincia

Nuovi contagi nel salernitano. In particolare, a Siano, 3 casi positivi tra cui Gerardo Frasci che ha autorizzato a rendere pubblico il nominativo. Intanto, ad Agropoli 7 i nuovi casi, tra cui il docente del liceo Gatto ed una insegnante del posto che non presta servizio nella città. Gli attuali positivi sono quindi 33 mentre i guariti dall'inizio della seconda fase della pandemia restano invariati a 181. Tre nuovi contagi a San Valentino Torio e 2 a Fisciano. In quest'ultimo caso, a risultare positivi Clementina Truda di Penta e un cittadino di Bolano. Ancora, a Buonabitacolo si registrano 4 nuovi casi: tre donne e un uomo. Circa 13 gli isolamenti disposti. Boom di contagi a Pagani dove si registrano altri 14 positivi.

Scuola

Positiva un’alunna che frequenta l‘Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano: il sindaco Michele Di Candia con ordinanza ha disposto la sospensione della didattica in presenza fino al 15 febbraio, nei due plessi dell’Istituto di Istruzione Superiore (edificio in via San Biagio ed edificio in località San Vito). E, infine, ad Atena Lucana un bambino della scuola Primaria è risultato positivo: il sindaco Luigi Vertucci ha sospeso l’attività didattica in presenza della scuola Primaria e Secondaria a partire da domani, venerdì 12 febbraio, in attesa degli esiti di tamponi molecolari per i contatti stretti.