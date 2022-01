Covid-19, tre nuovi decessi e altri contagi in undici comuni

Aumentano ancora decessi e contagi per Covid nel salernitano. Tre le persone morte nelle ultime 24 ore: due a Vietri sul Mare ed una a Capaccio Paestum.

I casi nei comuni

Il virus continua a circolare da nord a sud della provincia: altri 41 casi positivi ad Agropoli, 8 a Positano, 1 ad Amalfi, 15 a Castellabate, 169 a Montecorvino Rovella in sette giorni, 15 a Castel San Lorenzo, 5 a Sicignano degli Albuni, 1 ad Amalfi, 1 a Sapri, 24 a San Marzano sul Sarno, 67 a Capaccio Paestum, 107 ad Eboli. I sindaci invitano i propri concittadini al rispetto delle normative regionali e nazionali in vigore per evitare l'ulteriore diffusione del Coronavirus.