Covid.19: un decesso a Sassano e nuovi contagi nei comuni, screening agli alunni a Mercato San Severino

Aumentano decessi e contagi nei comuni del salernitano. A Sassano ha perso la vita un’anziana di 88 anni risultata positiva al Covid che, però, era affetta da altre gravi patologie pregresse. Altri 61 nuovi casi positivi sono stati rilevati a San Valentino Torio, 25 a Campagna (11 da tampone molecolare, 14 da tampone antigenico), 12 a Giffoni Sei Casali, 715 in totali a Baronissi. I sindaci invitano i propri concittani al rispetto delle normative in vigore, a partire dall'uso della mascherina anche all'aperto al mantenimento del distanziamento sociale per evitare assembramenti .

Screening alunni a Mercato San Severino

Il sindaco Antonio Somma ha disposto la sospensione delle attività didattiche secondo il seguente calendario: il 17 gennaio 2022 - I Circolo Didattico con effettuazione test presso il Plesso "Emilio Coppola" situato in via Rimembranza, dalle 8:30 alle 14; il 18 gennaio 2022 - Il Circolo Didattico con effettuazione test presso il Plesso sito in via San Vincenzo, dalle 8:30 alle 14; il 19 gennaio 2022 - Scuola Secondaria di Primo Grado " San Tommaso" con effettuazione test presso la sede centrale in Piazza Ettore Imperio, dalle 8:30 alle 14. I tamponi riguarderanno esclusivamente gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado mentre gli alunni delle scuole dell'infanzia osserveranno semplicemente le chiusure delle rispettive classi secondo il calendario indicato. I tamponi verranno fatti dall'associazione "La Solidarietà" con personale infermieristico. Al termine delle attività verrà effettuata la sanificazione dei locali per consentirne il rientro.