Allarme Covid tra i neonati: tre positivi all'ospedale di Sarno

Sale la preoccupazione, anche nel salernitano, per la diffusione del Covid tra i neonati. Negli ultimi giorni – riporta Sarnonotizie – ben tre piccoli sono risultati positivi all’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno.

I piccoli contagiati

L’ultimo caso riguarda un bambino di appena 1 mese che, ora, si trova in isolamento domiciliare, ma viene costantemente monitorato dai medici. Nei giorni scorsi, sono rimasti contagiati un altro bimbo di 3 mesi ed uno di 28 giorni che, per precauzione, è stato condotto e ricoverato all’ospedale “Santobono” di Napoli. Fortunatamente le loro condizioni di salute sono buone.Altri casi positivi di neonati si starebbero verificando in altri ospedali della provincia.