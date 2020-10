Covid a Siano e ad Albanella: il report dei sindaci

Il primo cittadino di Siano, Giorgio Marchese, ha fornito un dettagliato resoconto dei nuovi dati sulla emergenza epidemiologica da Covid-19. Una persona residente è risultata positiva oggi. In totale, i positivi sono 16: 12 in isolamento domiciliare e 4 ospedalizzati. Una persona è guarita.

Albanella

Sale a 4 il numero di positivi. Sono asintomatici e già in quarantena. "A parità di casi testati il numero dei nuovi positivi è passato, in Campania, da 390 a 2590 in tre settimane - scrive su Facebook il sindaco Enzo Bagini -. Il numero dei ricoverati sintomatici è salito da 421 a 1.151, quello dei pazienti in terapia intensiva da 38 a 113 e quello dei soggetti in isolamento domiciliare da 5.937 a 27.456 di oggi. Se nei prossimi giorni il trend dei ricoveri dovesse confermarsi, con ogni probabilità la Campania raggiungerà ben presto la soglia critica di occupazione dei posti letto, con tutte le conseguenze del caso".