Crolla solaio in una palazzina ad Eboli: sgomberate quattro famiglie

Tensione questa sera ad Eboli, dove un solaio è crollato all’interno di una palazzina situata in via Catoio, nel centro storico. Il fabbricato, in cui vivono quattro famiglie, è stato sgomberato su disposizione del Comune.

L'intervento

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e la Polizia Municipale per mettere in sicurezza lo stabile. Fortunatamente non risultano feriti.