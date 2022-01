Eboli al setaccio: denunciati 3 ladri, i controlli dei carabinieri continuano

Eboli al setaccio, dopo le rapine e i colpi registrati negli ultimi giorni. E' stato denunciato dai carabinieri un italiano di 31 anni ritenuto responsabile del furto presso la seristampa del centro, il 13 gennaio scorso.

Le altre denunce

Denunciate pure altre due persone per il furto di denaro e materiali vari per un valore complessivo di circa 1500 euro presso l’esercizio commerciale “Tutto gel market” dello scorso 10 gennaio. Si tratta di due ebolitani rispettivamente di 38 e 32 anni, quest’ultimo già arrestato nella giornata di domenica per detenzione abusiva di arma da fuoco. Continuano i controlli da parte dei militari.