Dal salernitano all'avellinese con hashish e coltello: denunciati due giovani

In azione i carabinieri del comando provinciale di Avellino: a Calabritto, insieme ai colleghi dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montella e della stazione forestale di Lioni, i militari hanno acquisito elementi a carico di un ventenne della provincia di Salerno che avrebbe ceduto a un uomo del posto una modica quantità di hashish per uso personale.

Le denunce

Come riportano i colleghi di Avellinotoday, l'acquirente è stato segnalato alla competente Autorità Amministrativa, mentre il pusher denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino. Alla stessa Autorità Giudiziaria è stato denunciato un altro giovane (anche lui del salernitano), per “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”, in quanto trovato in possesso di un coltello a serramanico.