Angri piange per Dino De Prisco: comunità a lutto, il cordoglio del sindaco

Angri è a lutto per l'improvvisa scomparsa di Dino De Prisco. Era un uomo buono, conosciuto da tutti, riferimento per molti giovani della comunità, presenza garbata e cortese, sempre con il sorriso stampato sulle labbra. Era molto attivo in parrocchia e assai devito di San Giovanni Battista. Il primo cittadino ha voluto rivolgere a lui e alla famiglia un affettuoso saluto.

Il cordoglio del sindaco

"Caro Dino, nel giorno dei Santi hai lasciato questa terra dopo tanta lotta e sofferenza, che hai affrontato con la forza e la determinazione di un leone senza mai abbassare la guardia - scrive il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli - Ora riposa in pace, con la certezza assoluta che la tua famiglia e i tuoi amici non ti dimenticheranno mai. Ricorderemo tutti la tua infinita disponibilità e la bella persona che eri. Ciao Dino, resta vicino ai tuoi cari a cui vanno le condoglianze di tutta la Città di Angri".