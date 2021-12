Studenti di Sarno festeggiano in discoteca, blitz dei carabinieri: multato il titolare

Blitz dei carabinieri all’interno di un locale di Pollena Trocchia, dove era in corso una festa organizzata da studenti di Sarno. Nel corso degli accertamenti, tutti i giovani, di età inferiore ai 18 anni, sono stati trovati tutti in possesso del Green Pass.

La multa

Il titolare, comunque, sanzionato per la presenza elevata di persone all’interno della discoteca e per aver omesso di assicurare le visite mediche e la formazione per i propri dipendenti.