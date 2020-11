Assembramenti dinanzi alle Poste: il Comune di Angri dispone il divieto di sosta temporaneo

Vista la richiesta delle Poste Italiane di Angri di adottare idonei provvedimenti per evitare assembramenti e garantire l'accesso con mobilità contingente e sempre con l'obiettivo di contrastare la diffusione del Covid-19, il Comune ha disposto il divieto temporaneo di sosta ambo i lati, con rimozione, dal 4 al 13 novembre, dalle 7 alle 14, in piazza Madonna delle Grazie e in piazza Annunziata (nel tratto compreso tra l'intersezione con via Perris e l'intersezione con via Cervinia).

L'avviso



"Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori ragionevolmente non ancora prevedibili e situazioni non contemplate, potranno essere adottati dagli Organi di Polizia Stradale", avvisano dall'amministrazione guidata dal sindaco Cosimo Ferraioli.