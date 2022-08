Agropoli, donna trovata in strada priva di sensi: si indaga

Mistero ad Agropoli, dove una donna è stata trovata priva di sensi in una struttura utilizzata per la vendita di frutta e verdura, nella piazzetta adiacente a via della Libertà.

Il caso

Ad accorgersi della sua presenza sono stati gli uomini della Protezione Civile nel corso dei controlli notturni. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno condotto la malcapitata in ospedale per gli accertamenti del caso. Ancora ignota la sua identità. Indagano i carabinieri.