Sorpreso sull'A2 con hashish e cocaina in auto: in manette un rumeno

E' stato sorpreso con circa 6 kg di hashish e 2 kg di cocaina, un rumeno a bordo di un'auto, sull'autostrada A2 del Mediterraneo. Nell'ambito dei controlli, l'uomo è stato fermato dalla Polizia Stradale di Eboli: all’interno della vettura, in un doppio fondo ben nascosto sotto il sedile posteriore, gli agenti hanno trovato l'ingente quantitativo di droga.

L'arresto

Il giovane era diretto in Sicilia, probabilmente per effettuare la consegna della merce: sequestrate la droga e l'auto, mentre il corriere è finito in manette.