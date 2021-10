In trasferta nell'avellinese a vendere droga: un 35enne salernitano denunciato dai carabinieri

Un 35enne incensurato della provincia di Salerno è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della Compagnia di Solofra, nell'avellinese. L'uomo è stato sorpreso a Montoro, insieme ad un 40enne del posto, mentre cedeva droga.

I dettagli

I carabinieri - scrive Avellino Today - li hanno notati seduti al tavolo di un bar e, dopo averne scrutato i movimenti, li hanno bloccati nel momento in cui è stata ceduta la droga. L’immediata perquisizione ha consentito ai militari di trovare e sequestrare 14 dosi di eroina e 165 euro in contanti. Altra droga è stata trovata durante la perquisizione eseguita nell’abitazione del 40enne, in parte occultata nell’armadio della camera da letto e in parte in un portaoggetti del soggiorno. La droga - pesp totale di circa 9 grammi - è stata sequestrata insieme ad un bilancino di precisione e ad altro materiale utile per il confezionamento. Il 40enne avellinese è finito agli arresti domiciliari.