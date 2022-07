Eboli, nominato il nuovo comandante della polizia locale

Nuovo comandante della polizia locale ad Eboli con decreto sindacale, infatti, il sindaco Conte ha nominato il colonnello Mario Dura alla guida dei caschi bianchi.

Gli auguri della Cgil

A salutare la nuova nomina la Fp Cgil provinciale: "Al nuovo comandante giunga l’augurio di buon lavoro da parte della segreteria provinciale. Uomo competente, attento alle necessità degli operatori, dallo straordinario spessore umano e professionale, ha dimostrato nel corso degli anni di avere tutte le carte in regola per ricoprire il prestigioso ruolo che è stato chiamato a svolgere". "La sua piena conoscenza della città e delle sue dinamiche sarà requisito importante per il lavoro del comando nel garantire ancora di più vicinanza, attenzione e aiuto alla cittadinanza” dichiarano Antonio Capezzuto, Segretario Generale della Funzione Pubblica Cgil Salerno, e Ornella Zito Segretaria Provinciale Enti Locali.