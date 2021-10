Usano richiami vivi per cacciare: due denunce ad Eboli

In azione il Nucleo delle Guardia Zoofile dell’Enpa di Salerno e i carabinieri. Il loro tempestivo intervento ha consentito di evitare un sicuro abbattimento in massa della fauna locale

Due cacciatori sono stati denunciati, questa mattina, in località Santa Cecilia ad Eboli. I due, infatti, sono stati sorpresi mentre utilizzavano richiami vivi appartenenti alla fauna selvatica e precisamente di germano reale femmina di ignota proveniente. Tali richiami sono vietati per legge.

Il blitz

In azione il Nucleo delle Guardia Zoofile dell’Enpa di Salerno e i carabinieri. Il loro tempestivo intervento ha consentito di evitare un sicuro abbattimento in massa della fauna locale. Ai due sono state sequestrate le armi, la selvaggina e altri strumenti elettronici per il richiamo di specie faunistiche.