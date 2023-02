Eboli, rifiuti abbandonati in strada: fioccano i verbali

È di quattro verbali elevati ad altrettanti cittadini il bilancio dei controlli sul territorio di Eboli, disposti dall'assessore all'Ambiente Nadia La Brocca, per debellare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Tra i rifiuti abbandonati anche scarti prodotti da ristrutturazioni edilizie e vecchi arredi.

I controlli

I controlli sono stati effettuati sotto la diretta supervisione del comandante della Polizia Municipale e gli operatori della Sarim nelle zone periferiche di Corno d’oro, via del Pino, oggi a S. Cecilia, viale Eburum, Via della Piana e Via della Bonifica. “Nei condomini in cui è stato possibile – si legge nella nota del Comune - sono stati informati dell’accaduto anche gli amministratori perché si facciano promotori di un maggior grado di civiltà dei residenti”.