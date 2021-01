Fisciano, al via la realizzazione di 23 nuovi alloggi: sopralluogo del sindaco

Si è tenuta, in mattinata, la posa della prima pietra dei lavori per la costruzione di 23 alloggi di edilizia residenziale pubblica e la riqualificazione urbanistica dell’area “ex prefabbricati” di via Generale Nastri a Lancusi di Fisciano.

Il sopralluogo

Sul posto è giunto il sindaco Vincenzo Sessa che, insieme ai tecnici del Comune e della ditta esecutrice, ha dato il via libera simbolico al cantiere. “Andare incontro alle esigenze di tutti è una nostra priorità” ha ribadito il primo cittadino sui social.

Gallery