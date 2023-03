Incidente in Costiera, fiato sospeso per Francesco

Tutti con il fiato sospeso per Francesco, il 17enne di Pogerola, frazione di Amalfi che domenica pomeriggio si è scontrato con un pullman, mentre era a bordo della sua Vespa. L'Avis Comunale di Salerno ha tenuto oggi una speciale raccolta sangue per il malcapitato che versa in gravi condizioni al Ruggi.

La preghiera

Francesco si trova nel reparto di Rianimazione dell’ospedale. Non è mancata una veglia di preghiera per il ragazzo, lunedì.