Escalation di furti ad Agropoli: banditi ripuliscono un altro appartamento

Ladri ancora in azione ad Agropoli: tra il 12 e il 13 gennaio in via Barlotti, ignoti hanno ripulito un appartamento mentre i proprietari dormivano. Si indaga, per risalire all'identità dei responsabili.

L'appello

Accorato l'appello dei cittadini che, a seguito dell'escalation dei furti registrata negli ultimi giorni, chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine.