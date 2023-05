I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare del collocamento in comunità emessa dall'ufficio del Gip del Tribunale per i Minorenni di Salerno nei confronti di un 17enne di origini salernitane, domiciliato a Pontecagnano Faiano.

I furti

Il giovane, secondo quanto ricostruito dalle indagini, si sarebbe introdotto, in più occasioni, unitamente ad un complice, presso il porto turistico Marina d'Arechi di Salerno. Durante il secondo episodio, i due complici dopo essersi introdotti all'interno di uno Yacht asportando numerosi strumenti professionali per la navigazione, denaro contante ed abbigliamento di marca per un valore complessivo di circa trentamila euro. Per tali fatti il complice maggiorenne è stato tratto in arresto. Dopo aver acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza presente in loco, i carabinieri hanno avuto modo di verificare che anche pochi giorni prima dell'arresto i due entrati all'interno del bacino portuale, si erano impossessati di due gommoni che venivano ritrovati in are privi dei rispettivi motori nonché di altro materiale ed apparecchiature idonee alla navigazione.