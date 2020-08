Raid nella sede delle autolinee "Curcio" a Polla: si indaga

Raid, la scorsa notte, al deposito delle Autolinee Curcio situato in via Fornaci a Polla. Ignoti si sono introdotti all’interno degli uffici dopo aver forzato una finestra situata al piano terra.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La refurtiva

In pochi minuti hanno messo tutto a soqquadro riuscendo a rubare circa 500 euro e ad aprire la cassaforte dove erano custoditi alcuni oggetti preziosi e qualche documento. Prima di fuggire i ladri hanno portato via anche il registratore delle telecamere di videosorveglianza. Questa mattina il titolare dell’azienda di trasporti ha allertato i carabinieri, che hanno subito avviato le indagini per rinvenire elementi utili a risalire all’identità dei malviventi.