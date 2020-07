Rompe il finestrino di auto per rubare una borsa a Vallo: arrestato 59enne

Un 59enne di Agropoli, residente ad Eboli, è stato arrestato con l’accusa di furto. L’uomo si è recato in “trasferta” presso il cimitero di Vallo della Lucania dove, approfittando del fatto che il proprietario di un’autovettura si fosse recato nel luogo di culto dopo aver parcheggiato a poca distanza dall’ingresso, ha colto l’occasione per frantumare il finestrino e portare via una borsa contenente denaro contante ed effetti personali del malcapitato, un avvocato cilentano.

Il carcere

Le indagini dei carabinieri, però, hanno consentito di individuare l’autore del furto, riscontrandone in modo certo la presenza sul luogo al momento del fatto e ricostruendone la trasferta da Eboli; a suo carico è stata emessa dall’Autorità Giudiziaria di Vallo della Lucania un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.