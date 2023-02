Sconcerto a Salerno: rubato il defibrillatore salva-vita in Corso Garibaldi

Sconcerto in pieno centro, a Salerno, dove la scorsa notte ignoti hanno rubato il defibrillatore salva-vita posizionato, lo scorso mese di dicembre, dinanzi alla sede dell'Aci, in Corso Garibaldi. A denunciare l'accaduto, l'associazione “A Casa di Andrea” che è stata promotrice del progetto “Salerno Cardio-Protetta” sostenuto, in questo caso, anche dall'Automobile Club Salerno e dall'agenzia “Sara Assicurazioni”

La denuncia

“Questo esecrabile nonché inspiegabile gesto priva la cittadinanza di un prezioso dispositivo salvavita - installato al centro della città grazie al senso civico di chi mette la solidarietà come valore primario delle proprie attività - e mortifica tale senso civico e la volontà di crescita sociale e culturale di un'intera comunità” dichiara Dino Cerbarano, presidente della Onlus "A Casa di Andrea". “Tra l'altro è noto che tali dispositivi di protezione cardiaca non hanno alcun mercato di commercializzazione illecita, per cui tale furto è da considerarsi esclusivamente come sconsiderato gesto di becera ignoranza e degrado mentale”. Nei prossimi giorni, comunque, “i parteners che hanno dato luogo all'iniziativa si riuniranno per provvedere al ripristino del dispositivo” conclude Cerbarano.