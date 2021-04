Crea un collegamento abusivo al contatore condominiale: denunciato straniero a Salerno

Il 28enne rumeno, L.B.S le sue iniziali, è residente in Via dei Mercanti. Determinanti gli accertamenti effettuati dai carabinieri

Un rumeno di 28 anni, L.B.S le sue iniziali, è stato denunciato per furto di energia elettrica.

Il caso

I carabinieri di Salerno, infatti, hanno scoperto che all’interno del condominio di residenza, situato in Via dei Mercanti, aveva creato un collegamento abusivo al contatore condominiale con un filo “volante”. Per questo, al termine degli accertamenti, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.