Furto in una pizzeria di Eboli: due ladri in fuga con 300 euro

Continuano a verificarsi furti nella città di Eboli. L’ultimo – il quinto in meno di due settimane – è stato messo a segno, nella notte tra lunedì e martedì, in una pizzeria-rosticceria in via Nobile.

Le indagini

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ignoti hanno prima tentanto di forzare una porta laterale blindata, e poi hanno danneggiato la saracinesca riuscendo a fare irruzione nel locale, dove hanno rubato circa 300 euro contenuti nella cassa. I titolari hanno sporto regolare denuncia ai militari dell’Arma fornendo loro anche le immagini registrate dalle telecamere per provare a risalire all’identità dei due malviventi in fuga.