Gattina impiccata nei pressi del cimitero: choc a Battipaglia, l'appello dei volontari

L'hanno trovata impiccata, nei pressi del cimitero. Trachea completamente lacerata, globuli bianchi altissimi, disidratata, temperatura a 33°: una micina con i suoi cuccioli è stata salvata in extremis, nei pressi del cimitero di Battipaglia. I piccoli sono stati condotti al sicuro nello stallo comunale messo a disposizione dalla sindaca Cecilia Francese, mentre mamma gatta è in terapia intensiva. Ora è stabile e si dovranno effettuare accertamenti più approfonditi perció verrà trasferita alla Checkup Vet.

Il soccorso

Agonizzante, la gattina, ribattezzata Stellina, è stata posta subito in gabbia ossigeno dai volontari giunti sul posto. "Dopo averla ricoverata, siamo corsi a spostare il resto della colonia nella colonia limitrofa, mentre i piccoli sono stati prelevati e portati nel luogo di stallo comunale. Per loro, due femminucce di circa 3 mesi, si cercano adozioni immediate onde evitare finiscano in colonia. - continuano gli animalisti - Le cure di mamma gatta richiedono una mano da parte di tutti. Non appena sarà in grado di reggere l'anestesia, andranno effettuate lastre e forse Tac, per accertare l'entità del danno alla trachea. Inutile dire che è stato fatto immediatamente un esposto alla Polizia Municipale, all'Asl e al Comune di Battipaglia".

L'appello

Chiunque volesse aiutare i volontari, può effettuare una donazione sulla seguente postapay: Piera Ventriglia CF VNTPRI90B50A717A N. 4023600969897315 oppure presso La casa di Zoe in Via Guarino, Battipaglia.