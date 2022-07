Avella: “Salerno merita decoro: basta con i lidi fatiscenti e fuori norma”

“Riammodernamento delle strutture balneari per ridare decoro alla città”. È la richiesta del consigliere comunale Gennaro Avella, che interviene sul tema degli stabilimenti balneari. "Alcuni - spiega - sono visibilmente fuori norma".

Strutture fatiscenti

Nel mirino di Avella le "strutture spesso fatiscenti, cementate e non amovibili, sopraelevate al punto da creare un vero muro alla visione del mare". Per dirla in breve: "Un modello vecchio, francamente non più tollerabile. Va assolutamente superato nella concezione di adeguamento – urbanistico e di decoro – della città che stiamo provando a realizzare. Nella complessiva visione di valorizzazione e sviluppo del comparto produttivo legato alla risorsa-mare – con adeguamento al Puad della Regione Campani a - il Comune di Salerno dovrà allora decidere di guidare il processo di riammodernamento delle strutture balneari”. Per questo motivo Avella ha chiesto alla Terza Commissione Consiliare, di cui è membro, di audire gli assessori competenti e gli operatori economici per "verificare lo stato di attuazione del vigente Puad Regione Campania”.