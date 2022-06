Cade da un albero mentre raccoglie i frutti: morto 73enne di Pontecagnano

Tragedia, intorno alle ore 13, in via degli Agrumeti a Giffoni Valle Piana, dove un uomo, Aniello Landi, 73 anni, residente a Pontecagnano Faiano, è stato trovato morto in un fondo agricolo.

La dinamica

L’uomo - secondo quanto ricostruito dai carabinieri - stava raccogliendo dei frutti da un albero quando, improvvisamente, è caduto improvvisamente a terra a causa di un malore fulminante. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma, sono giunti i sanitari del 118. La salma è stata già restituita alla famiglia.