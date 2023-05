Arriva il "Giro d'Italia" a Salerno: ecco tutte le strade chiuse e i percorsi alternativi

In vista della tappa del "Giro d'Italia 2023", prevista per mercoledì 10 maggio a Salerno, l'amministrazione comunale ha approvato il dispositivo di traffico prevedendo la chiusura di diverse strade e piazze.

Il dispositivo

E’ istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli su ambo i lati delle seguenti carreggiate dalle ore 7,00 del giorno 9 maggio 2023 e sino a conclusione della manifestazione e comunque fino a cessate esigenze:

Piazza della Concordia e sottopiazza;

Piazza Mazzini;

Area di parcheggio di Via Carella;

Parcheggio Foce lrno;

Via La Carnale;

Piazza Amendola;

Via Roma (tratto Via Porta di Mare - Vicolo Ave Grazia Piena);

•Trav. Verdi;

Via Regina Costanza;

Via Vicinanza;

Via Clemente Mauro (tratto da Piazza della Concordia a e.so G. Garibaldi);

Via FJli De Mattia;

Via Gen. Natella;

C.so Garibaldi (tratto Via De Felice - Via Velia);

Trav. M. Marino;

- E’ istituito il divieto di sosta e di fermata dalle ore 15 del giorno 9 maggio 2023 con rimozione forzata per tutti i veicoli su ambo i lati e sino a conclusione della manifestazione e comunque fino a cessate esigenze: Via Lungomare Trieste (tratto Via Velia -Via Cilento);

- E' istituito il divieto di sosta e di fermata dalle ore 19 dello stesso giorno con rimozione forzata per tutti i veicoli su ambo i lati e sino a conclusione della manifestazione e comunque fino a cessate esigenze: Via Lungomare Trieste (tratto Via De Felice - Trav. M. Marino);

- E' istituito il divieto di sosta e di fermata dalle ore 6,00 del giorno 10 maggio 2023 rimozione forzata per tutti i veicoli su ambo i lati delle seguenti carreggiate sino a conclusione della manifestazione e comunque fino a cessate esigenze:

Lungomare Trieste {tratto Via Cilento - Via De Felice);

Piazza della Concordia;

Lungomare Tafuri;

Lungomare Colombo;

Via Leucosia {lato monte);

Via Gen. Clark;

Via S. Allende;

Via Wenner {tratto Via Allende• Via Pastore);

Via Antonio Pastore;

- E' istituito il divieto di transito dalle ore 19 del giorno 9 maggio 2023 sino a conclusione della manifestazione e comunque fino a cessate esigenze su: Via Lungomare Trieste dalla Trav. M. Marino fino a Via L.mare Tafuri altezza Via La Carnale, e pertanto i veicoli provenienti da L.Mare Trieste con direzione Ovest/Est giunti all'altezza della Trav. M. Marino dove, per l'occasione, sarà istituito il senso contrario di marcia, avranno obbligo di svolta a sinistra con possibilità di procedere in direzione Corso Garibaldi e Via SS. Martiri Salernitani; dalle ore 23,30 del 9 maggio 2023 e fino alle ore 07,30 del 10 maggio 2023 stessi veicoli con direzione Ovest/Est circolanti sul Lungomare mare Trieste, giunti all'altezza di Via De Felice avranno obbligo di svolta a sinistra per proseguire secondo le direzioni consentite mentre i veicoli provenienti da Via Torrione con direzione Est/Ovest per riporatrsi sul L.Mare Marconi in direzione Est avranno come ultima possibilità l'utilizzo di Via De Leo;

- E’ istituito il divieto di transito dalle ore 19,00 del giorno 9 maggio 2023 sino manifestazione e comunque fino a cessate esigenze sulle seguenti strade: Via La Carnale; Via G. Santoro; Via G. Vicinanza; dalle ore 13,30 del giorno mercoledì 10 maggio 2023 sino a conclusione della manifestazione e comunque fino a cessate esigenze i veicoli provenienti da Via L.mare Trieste direzione Est giunti all'altezza di Via Cilento {ex Palazzo Poste centrali) dove, per l'occasione, sarà istituito il senso contrario di marcia, avranno obbligo di svolta a sinistra con direzione e.so G. Garibaldi ad eccezione degli autobus di linea che avranno anche la possibilità di proseguire sulla corsia preferenziale posta su Via Dei Principati;

- Dalle ore 14 del giorno mercoledì 10 maggio 2023 sino a conclusione della manifestazione e comunque fino a cessate esigenze è istituito il divieto di transito sulle seguenti strade:

Via A. Pastore {confine con Comune di Pontecagnano Faiano); Via Wenner {da Via Pastore a Via S. Allende);

Via Gen . S. Allende; Via Gen. M.W. Clark; Via Leucosia;

Via L.mare C. Colombo;

Via L.mare Marconi;

Via L.mare Tafuri;

Piazza della Concordia;

L.mare Trieste {da Via M. Marino a Via Cilento).

Infine, dalle ore 14 del giorno mercoledì 10 maggio 2023 sino a conclusione della manifestazione e comunque fino a cessate esigenze è istituito il divieto di transito in tutte le strade, traverse e tratti viari adducenti il traffico veicolare sul percorso della gara ciclistica.