Guasto alla rete idrica: manca l'acqua a Salerno per 7 ore

Salerno Sistemi Spa comunica che, al fine di eseguire intervento di manutenzione straordinaria in viale delle Ginestre su rete principale in uscita dal serbatoio di Torrione, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica giovedì 23 settembre dalle ore 14 alle ore 21.

Strade e traverse coinvolte



Via Guido Martuscielli

Via Casarse

Via Cernaia

Via Ugo tenente Stanzione

Via Maria Santissima Immacolata

Via Domenico Romagnano

Via Aspromonte

Via Palestro

Via Francesco Amodio

Via Nicola Granati

Via Nicola Moscati

Via Matto Sica

Via G.no Quagliariello

Piazza Raffaele Petti

Piazzale Ovidio Serino

Via Serafina Apicella

Via Giuseppe Schipani

Via Cosimo Vestuti

Via Caterina Farina

Via Vittoria del Re

Via Lucio Orofino

Via F.co della Monica

Via Adriano Aurofino

Via Cristiano Gherardo

Via Francesco Federici

Via G. Maria Pessolani

Via Ottavio de Sica

Via Enrico Moscati

Via Antonio Migliorati

Via Raffaele Morese

Via Stefano Passaro

Via Clemente Proto

Via Mattia Farina

Viale delle Ginestre

Via Felline

Via Alfonso Tesauro

Via Vincenzo Buonocore

Via Francesco Mancini

Via Alberico Lenzo

Via Roberto Virtuoso

Via Ennio D’ Aniello

Via Belvedere

Via Enrico Bottiglieri

Via G.B. Falcone

Via Mancini

Via Virtuoso

Piazza De Crescenzo

Via Pietro del Pezzo da incrocio con Via Cernaia ad incrocio con via Quagliariello



Info utili

Potrebbero inoltre verificarsi, in relazione agli assorbimenti di utenza, depressioni idriche anche nella parte bassa di Torrione, di Pastena e di Mercatello. Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.