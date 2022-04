Pellezzano, inaugurato il nuovo parcheggio in via E. A.Mario

Sono terminati nella giornata di oggi i lavori di riqualificazione del parcheggio di via E. A. Mario a Pellezzano Capoluogo. Altri interventi hanno interessato via Carbonari e via Pastore alla frazione Capriglia e la sistemazione della stradina confinante con il cimitero comunale. Inoltre, si è intervenuti per la riqualificazione alla traversa di Via T. Farina alla frazione Coperchia e nei pressi dell’ingresso dell’Isola Ecologica in Via delle Fratte Lago.

Il cantiere

L’intervento di riqualificazione del parcheggio, già usufruibile, ha riguardato la rimozione della guaina bituminosa, cui ha fatto seguito la posa di quella nuova con doppio strato e manto di asfalto di 3 cm per mq. 220 onde evitare infiltrazioni nei garage sottostanti. "Interventi - ha sottolineato il sindaco Francesco Morra - che risultavano essere necessari a causa dell'usura del tempo e per garantire la messa in sicurezza delle zone interessate e la tutela dei residenti".